В Украине отменили налоги с пенсий: как пересчитают выплаты старикам

Рассмотрев представление 48 народных депутатов Конституционный Суд признал вчера неконституционным обложение налогами украинских пенсий. Соответственно, с даты принятия этого решения — 27 февраля 2018 года — соответствующие нормы Налогового кодекса утрачивают свою силу.

Напомним, налогом с доходов физлиц (НДФЛ) и военным сбором по ставке 18% и 1,5%, соответственно, облагаются пенсии свыше 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на начало отчетного года. Сейчас эта цифра составляет 13 730 грн, а в прошлом году — 12 470 грн.

Разумеется, процент таких лиц в общей массе пенсионеров невелик, но суммы налогов, которые с них удерживались, по некоторым оценкам, составляли минимум 1-1,2 млрд грн. И теперь их придется чем-то компенсировать.

Эти суммы могут быть значительно больше, если украинские пенсионеры захотят вернуть себе удержанные, как теперь выясняется — незаконно — налоги.

Что произошло

КС признал несоответствующими Конституции положения НK, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход граждан включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума.

Также признано неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.

Судьи посчитали, что налогообложение нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица.

По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Юлии Кириченко, с момента признания норм НК неконституционными они прекращают свое действие и пенсии не должны больше облагаться налогом.

«Здесь не нужно предпринимать каких-либо действий, налоговая сама должна прекратить взимание платежей», — объяснил он.

Впрочем, если пенсионер захочет вернуть ранее уплаченные в бюджет средства, он должен будет заняться этим в индивидуальном порядке.

Как вернуть деньги из бюджета

Как известно, закон обратной силы не имеет. И формально налоги с пенсий взимались, когда действовали отмененные ныне нормы.

Однако, как отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, статья 58 Конституции Украины позволяет распространять действие новых норм на прежние периоды, если эти новые нормы смягчают или вовсе отменяют ответственность граждан. То есть, идут им во благо.

«Поэтому пенсионеры, которые хотят вернуть свои налоги из бюджета, могут обратиться в налоговую с соответствующим заявлением. Правда, в 99,9% случаев они получат отказ», — говорит Виктор Мороз.

Поэтому почти наверняка придется обращаться в суд для отстаивания своих финансовых интересов. «Здесь очень многое будет зависеть от решения судов. Ведь они могут занять «государственную» позицию и под любым предлогом отказывать в удовлетворении подобных исков», — говорит Виктор Мороз.

Например, на том основании, что шестимесячный срок для обращения в административный суд уже давно прошел. Впрочем, Юлия Кириченко считает, что этот срок может отсчитываться только с момента вступления в силу решения КСУ.

«Нужно обращаться к суду именно на том основании, что решение КСУ стало нововыявленными обстоятельствами в нарушении прав гражданина, о котором ему ранее не было известно», — уверена Кириченко.

Однако, окончательные выводы можно будет сделать только после анализа полного текста решения КСУ. «Именно текст решения даст ответ на вопрос, с какого момента признано неконституционным норму абзаца 1 подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины», — пояснил UBR.ua советник главы Высшего административного суда Украины Антон Поляничко.

Дело в том, что по общему правилу признанный неконституционным закон теряет силу со дня принятия решения КСУ. Но КСУ может выбрать более позднюю (не ранее даты принятия решения КСУ) дату прекращения действия неконституционным закона.

Впрочем, в любом случае юрист не видит оснований для возврата налога с ранее выплаченных пенсий. Поскольку Решение КСУ не может предусматривать потерю силы закона до момента принятия такого решения.

«Таковы изменения, внесенные в статью 152 Конституции Украины, принятые в 2016 году в связи с судебной реформой», — отметил Поляничко.

Какой стаж теперь нужен для начисления пенсии

Если налог продолжат удерживать после принятия решения КСУ, пенсионеры имеют право требовать возврата сумм налога как излишне уплаченных в порядке статьи 43 НК. Подобная ситуация на практике уже возникала в связи с признанием неконституционными норм о налогообложении пожизненного содержания судей. Однако наиболее интересной является собственно мотивация, на основании которой КСУ пришел к выводу о не конституционности налогообложения больших по размеру пенсий.

Константин Симоненко