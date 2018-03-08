Инфляция в январе ускорилась до 14,1%, - НБУ

Высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. В январе 2018 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1%. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национального банка.
“В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в январском Инфляционном отчете”, – сообщили в НБУ.
Регулятор отметил, что по предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также ускорению инфляции способствовало повышение цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы.
“Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении”, – добавили в НБУ.
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