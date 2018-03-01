«Центрэнерго» нарастило чистую прибыль до 2 млрд грн

В 2017 году предприятие ПАО «Центрэнерго» увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 г. — до 1,89 миллиарда гривен, — следует из информации компании в повестке собрания ее акционеров, назначенного на 30 марта 2018 г.

По данным предприятия, таким образом, в четвертом квартале 2017 г. ПАО получило чистый убыток в размере 203,27 млн грн, что в 3,1 раза (на 431,38 млн грн) меньше, чем в сентябре-декабре 2016 г.

Как известно, в 2017 г. «Центрэнерго» снизило производство электроэнергии на 36,2% по сравнению с 2016 годом — до 6,29 млрд кВт/ч.

В 2016 г. компания нарастила чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,01 млн грн) по сравнению с 2015 г. — до 386,87 млн грн, а ее чистый доход увеличился на 55,8%, до 10,7 млрд грн.