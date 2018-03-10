Прибыль банков в январе возросла в пять раз - НБУ

Банковская система в январе 2018 года зафиксировала прибыль 1,69 миллиарда гривен по сравнению с прибылью 338 миллионов гривен в январе 2017 года.
Об этом говорится в данных НБУ.
Доходы банков выросли на 0,3% (до 14,6 млрд грн), в т.ч. процентные доходы – на 6,9% (до 11,3 млрд грн), комиссионные доходы – на 39,3% (до 3,76 млрд грн).
В то же время отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 1,06 млрд грн (тогда как в январе 2017 года он был положительным на уровне 484 млн грн).
Расходы банков сократились на 9,2% (до 12,9 млрд грн), в т.ч. процентные расходы – на 11,6% (до 5,7 млрд грн), а отчисления в резервы – на 50,5% (до 1,54 млрд грн), тогда как административные расходы выросли на 24,2% (до 3,6 млрд грн).
Ранее сообщалось, что банковский сектор завершил год с прибылью в 24,4 миллиарда гривен из-за значительных объемов отчислений в резервы.
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