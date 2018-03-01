Россия вернула «Нафтогазу» предоплату за март

Российский газовый монополист «Газпром» получил деньги от украинского «Нафтогаза» за оплату мартовских поставок газа, но вернул их обратно. Об этом сказал заместитель председателя правления компании Александр Медведев, сообщает Интерфакс в четверг, 1 марта.
«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодняшний день не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок», – заявил Медведев.
Он отметил, что «Газпром» действовал в добросовестном ключе и вернул в полном объеме сумму, поступившую от «Нафтогаза Украины».
«Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», – подчеркнул Медведев.
Напомним, Украина не покупала газ у России с конца 2015 года.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев анонсировал, что покупки газа у «Газпрома» могут начаться уже в марте этого года при условии согласования приемлемых для Украины цен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4198 29
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе5 ч. назад - 1466 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2747 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2454 13
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"5 ч. назад - 1582 11
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4198 29
Audi представила автомобиль нового поколения16 ч. назад - 3030
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2747 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2454 13
В Windows нашли серьезную уязвимостьВчера, 22:00 - 1806 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 1058
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4944 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 449
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2048 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3147
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Імперські амбіції сусідаМакроекономіка України. Політика та гроші