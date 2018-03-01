Россия вернула «Нафтогазу» предоплату за март

Российский газовый монополист «Газпром» получил деньги от украинского «Нафтогаза» за оплату мартовских поставок газа, но вернул их обратно. Об этом сказал заместитель председателя правления компании Александр Медведев, сообщает Интерфакс в четверг, 1 марта.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодняшний день не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок», – заявил Медведев.

Он отметил, что «Газпром» действовал в добросовестном ключе и вернул в полном объеме сумму, поступившую от «Нафтогаза Украины».

«Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», – подчеркнул Медведев.

Напомним, Украина не покупала газ у России с конца 2015 года.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев анонсировал, что покупки газа у «Газпрома» могут начаться уже в марте этого года при условии согласования приемлемых для Украины цен.

Справка Finance.ua:

Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судиться с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по контракту купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня 2017 года Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, просмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была ежегодно закупать 52 миллиарда кубометров газа, или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).