Госстат: Реальная зарплата в январе в годовом измерении выросла на 12%

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе составила 7711 грн.

По сравнению с декабрем она уменьшилась на 12,1%. «Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.», – уточнили в Госстате.

За последние 12 месяцев (к январю 2017 года) номинальная заработная плата выросла на 28,4%.

По сравнению с декабрем реальная зарплата упала на 13,7%, а относительно января 2017 года – выросла на 12,3%.