В 1900 году более трети всех американских автомобилей были электрическими

Сегодня крупные автопроизводители активно анонсируют новые электромобили, а отдельные страны собираются полностью запретить бензиновые и дизельные автомобили уже через 10-20 лет. Однако если не брать в расчет Норвегию, то реальная доля рынка электромобилей на фоне классических моделей все еще составляет единицы процентов. Тем не менее когда-то давным-давно каждый третий автомобиль в США приводился в движение электричеством.

Напомним, что первые электрические автомобили были созданы еще в середине 1800 годов, а уже в 1900 году они занимали первое место по доле рынка в США с результатом 33,842 экземпляров или 38% рынка. Самое смешное, что по данным Министерства энергетики США на первом месте с долей 40% были не бензиновые, а паровые автомобили, тогда как модели на основе двигателей внутреннего сгорания занимали только третье место с результатом всего 20%.

Интересно, что электрические автомобили особенно ценились женщинами-водителями за отсутствие шума и выхлопных газов, а также более легкую процедуру старта по сравнению с бензиновыми автомобилями тех лет. Электромобили тех лет, среди которых такие модели, как Detroit Electric, Frichtle Electric, Baker Electric, Babcock Electric, Milburn Electric и другие могли похвастать запасом хода на уровне 100-160 км (совсем как популярные в Украине б/у Nissan Leaf прошлого поколения).