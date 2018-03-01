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Порошенко анонсировал завершение строительства дороги Одесса-Рени в этом году

Порошенко анонсировал завершение строительства дороги Одесса-Рени в этом году

Строительство дороги Одесса-Рени будет завершено в 2018 году.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я ставлю абсолютно четкую задачу в 2018 году, как бы они там ни уклонялись от этого: строительство дороги Одесса-Рени должно быть завершено”, – сказал Порошенко.

Он напомнил, что строительство стартовало в рамках эксперимента во Львове и Одессе. С этой дорогой был связан эксперимент, инициированный главой государства, по борьбе с коррупцией, когда превышение поступлений от таможни направляется в тот регион, где таможенная служба поработала добросовестно. “Мне кажется, в 2015 или 2016 году в результате поступлений от одесской таможни было собрано 800 млн (гривен – ред.). А перечисление на дорогу почти несколько десятков. В следующем году после смены руководства таможни был собран почти 1 млрд 400 млн. Это же не случайность, это реальная демонстрация эффективности борьбы с коррупцией”, – добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что эксперимент доказал, что когда средства не идут через фиктивные фонды в руки контрабандистов, то они попадают в государственный бюджет.

По материалам УКРИНФОРМ
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