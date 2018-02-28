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Финляндия даст Украине на школьную реформу 6 млн евро

Финляндия даст Украине на школьную реформу 6 млн евро

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, этот проект соглашения предусматривает, что Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы “Новая украинская школа”.

Отмечается, что данный проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро и рассчитан на 4 года.

Своим решением Кабмин также делегировал полномочия по подписанию соглашения Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич.

После подписания документ должен быть ратифицирован Верховной Радой.

По материалам Дело
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