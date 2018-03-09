К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук

Население, бюджетная сфера и теплокоммунэнерго до 2020 года должны сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров.

Об этом на заседании правительства сказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает корреспондент Укринформа.

“Наши планы – до 2020 года сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров”, – сказал Савчук.

Он напомнил, что для сокращения потребления газа реализуются, начиная с 2014 года, региональные программы по энергоэффективности, количество которых достигло уже 158-ми, введение стимулирующего тарифа на производство тепла с газа, установка счетчиков (по состоянию на 2017 год их уже 80%).

“6 млрд грн инвестировано домохозяйствами в утепление. 400 тыс. семей воспользовались теплыми кредитами, правительство возместило 2 млрд грн”, – добавил Савчук.

Кроме того, он напомнил о внедрения ЭСКО-проектов, в рамках которых инвестор самостоятельно осуществляет утепление бюджетной сферы.

“Уже в 2017 году сокращено годовое потребление газа по категориям теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения и население на 6 млрд кубометров”, – напомнил Савчук.