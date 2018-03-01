Республика Маршалловы Острова выпустит национальную криптовалюту

Тихоокеанское государство в Микронезии Маршалловы Острова намерено выпустить собственную национальную криптовалюту, которая станет легальным платежным инструментом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей местного правительства.

На прошлой неделе члены парламента Маршалловых Островов проголосовали в пользу соответствующего плана, рассказал в телефонном разговоре сенатор Кеннет Кеди. По его словам, у сената есть еще несколько дней, чтобы выступить против, однако это маловероятно.

В свою очередь помощник президента страны Дэвид Пол добавил, что цифровая монета Sovereign, скорее всего, будет выпущена уже в этом году. По его словам, правительство организует первичное предложение монет (ICO), после чего начнет принимать заявки бирж на торговлю новым цифровым активом. Планируется, что Sovereign поможет укрепить местный бюджет.

«В первую очередь это будет сделано для удовлетворения долгосрочных нужд страны», — добавил Пол.

Отметим, в состав государства входят более 1100 островов в Тихом океане, на которых живут около 70 тысяч человек. По словам Пола, часть привлеченных в ходе ICO средств будет направлена на развитие сферы здравоохранения, поскольку на некоторых жителях Маршалловых Островов сказались последствия ядерных испытаний США, которые проводились здесь в прошлом.