Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро помощи. Такое решение принято комиссией в среду, 28 февраля.

Согласно сообщению комиссии, средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

При этом комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес подчеркнул, что ситуация с социальным обеспечением на территории АТО близка к гумманитарному кризису, и недопущение этого является приоритетом для ЕС.

Читайте также: США инвестировали в Украину более $2 миллиардов – Госдеп

“Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. В случае необходимости, где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей”, – заявил он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018