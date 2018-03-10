Билл Гейтс: «Криптовалюты провоцируют смерти»

Филантроп Билл Гейтс раскритиковал крипторынок во время сессии ответов на вопросы Reddit AMA. Один из пользователей форума поинтересовался у сооснователя Microsoft, как тот относится к криптовалютам. «Главное свойство криптовалют — это анонимность, и я не думаю, что это хорошо. Хорошо, когда у правительства есть возможность выявлять отмывание денег и препятствовать финансированию террористических операций», — написал Гейтс.

Миллиардер также добавил, что сфера криптовалют и ICO (первичного размещения монет) пронизана спекуляциями, и криптоинвесторы сильно рискуют, вкладывая свои средства в биткойны и альткойны. Однако наибольшей проблемой Гейтс считает связь криптовалют с наркоторговлей. «Криптовалюты используют для покупки фентанила и других наркотиков. Это одна из немногих технологий, которая напрямую провоцирует смерти», – написал он.

Подобный взгляд разделяют многие предприниматели и представители банковской индустрии. Большинство называет криптовалюты излюбленным инструментом террористов и наркоторговцев. В сентябре генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон признал криптовалюты мошенничеством и заявил, что использовать их стоит, «только если вы наркоторговец или убийца».

Один из пользователей Reddit ответил Гейтсу, что купить фентанил можно и за наличные. На это миллиардер возразил, что оплата наличными требует личного присутствия, что создает для преступника больше рисков.

В ходе Reddit AMA Гейтс высказал свои взгляды и в отношении других технологий и инноваций. По мнению филантропа, генетически модифицированные продукты способны уберечь население от голода и обеспечить полноценное питание. «Еда на основе ГМО абсолютно здоровая», — заметил миллиардер. Гейтс добавил, что не оспаривает значение пищи без ГМО. Но не стоит считать, что она чем-то превосходит генетически модифицированную продукцию.

Сооснователь Microsoft также поддержал распространение электромобилей и беспилотников, но скептически оценил перспективы сети вакуумных поездов Hyperloop, предложенной предпринимателем Илоном Маском. «Не уверен, что концепция Hyperloop жизнеспособна. Сделать [такую транспортную систему] безопасной сложно».