Ощадбанк перечислит в бюджет 30% прибыли

Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли для хозяйственных обществ, принадлежащих государству (50% или более долей), либо в уставном капитале которых государство имеет корпоративные права.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2017 года, составляет 75%.

В то же время, для ПАО “Государственный ощадный банк Украины” базовый норматив отчисления дивидендов утвержден в размере 30%.

Льготная норма отчисления дивидендов для Ощадбанка на уровне 30% обусловлена необходимостью выполнения условий кредитных договоров между банком и иностранными финучреждениями, в части уплаты дивидендов на уровне не более 30% чистой прибыли.

Рост нормы отчисления может стать основанием для кредитора требовать досрочного погашения задолженности вместе с начисленными процентами. По состоянию на 1 октября 2017 года этот показатель превышает $1,5 млрд.

Государственные общества обязаны уплатить дивиденды до 1 июля 2018 года. В случае невыплаты орган управления должен расторгнуть контракт с руководителем общества.