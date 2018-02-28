Украинцам могут разрешить становиться банкротами

Восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций должен способствовать новый Кодекс Украины по процедуре банкротства. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает “Сегодня”.

Впервые законопроект о банкротстве появился в повестке парламента осенью 2017 года.

Как сообщил председатель комитета по вопросам экономической политики, представитель “Народного фронта” Андрей Иванчук, над документом более двух лет работали представители всех парламентских групп и фракций. Он должен заменить устаревшее законодательство.

“Первую книгу данного кодекса мы назвали “Книга банкротства юридических лиц”. Она гармонизирует все процедуры, которые упрощают сроки, которые защищают права кредиторов. Вторая книга – это процедура банкротства физических лиц. Это то, чего вообще не было в украинском законодательстве”, – отметил Иванчук.