Эмиграция из Украины усилится в ближайшие 2-3 года – НБУ

Трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.
Об этом директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Сергей Николайчук заявил в интервью польскому информагентству Polska Agencja Prasowa Biznes, передает пресс-служба НБУ.
“В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию”, – сказал он.
“Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе”, – заявил глава департамента НБУ.
Читайте также: Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук – Bloomberg
По словам представителя Нацбанка, такой прогноз обусловлен, в частности, разницей в оплате труда в Украине и Польше.
“Действительно, мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является обоснованной и соответствует нашим ожиданиям. Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в 3 раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять”, – отметил Николайчук.
Чиновник отметил, что война на Донбассе продолжает влиять на миграционные процессы в Украине.
“Вооруженный конфликт на востоке страны безусловно повлиял на рост миграции и в дальнейшем влияет на восприятие людей. Видно, что изменилась модель выезда в страны ЕС”, – сказал он.
“Так, три года назад основными мигрантами были жители западной части Украины, тогда как сейчас значительную часть составляют жители восточной части страны”, – добавил глава департамента НБУ.
Николайчук также признал, что эмиграция породила пробелы на украинском рынке труда.
“Тема мигрантов является для нас серьезной причиной для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, повлияет на наш потенциальный ВВП”, – заявил он.
“Мы посчитали, что за последние 2 года миграция привела к уменьшению нашей рабочей силы на 5-8%, если не на постоянной основе, но все же. Ранее мы оценивали уменьшение в 3-4%, поэтому пересмотр оценки является весьма существенным”, – сказал Николайчук.
“Влияние на потенциальный ВВП достаточно высокое, особенно учитывая то, выезжающие наиболее трудоспособные граждане. Значительное количество – около 70% – это мужчины. В возрастном разрезе около 35% это эмигранты до 30 лет, и это стало тенденцией. Еще несколько лет назад численность молодых эмигрантов была значительно ниже”, – добавил представитель НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1783 14
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4099 9
Morgan Stanley назвал валюты, в которые выгодно инвестировать в 2018 году4 ч. назад - 1180 5
В Гонконге предложили строить жилье в водопроводных трубах (видео)Вчера, 23:00 - 1230 5
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1467 5
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4099 9
Эмиграция из Украины усилится в ближайшие 2-3 года – НБУ9 ч. назад - 2192 1
Число беременных может указать на приближение рецессии - исследование16 ч. назад - 1848
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1783 14
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1467 5
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Позавчера, 10:50 - 848
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9188
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1696 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3038
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7321 13
Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)