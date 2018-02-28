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Швейцария проведет референдум относительно права государства собирать налоги

Швейцария проведет референдум относительно права государства собирать налоги

В Швейцарии 4 марта состоится референдум, на который вынесен вопрос относительно дальнейшего права государства и дальше собирать налоги с граждан.

Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

Прямой федеральный налог и НДС являются важнейшими источниками доходов федерального правительства (2/3 доходов Швейцарии, 43,5 млрд. франков в 2016 году). Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.

Швейцарские избиратели будут голосовать по поводу нового финансового регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. Если граждане проголосуют “за”, то правительство получит полномочия взимать налоги до конца 2035 года.

Правительство Швейцарии и парламент рекомендуют принять конституционное положение о новом финансовом положеним. Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект 196 голосами, ни одного голоса против не было.

“Если документ будет принят, Конфедерация будет иметь финансовые средства, необходимые для продолжения выполнения своих текущих задач. Кантоны также пользуются прямым федеральным налогом, с которых они получают 17%”, – отметили в правительстве.

По материалам Економічна Правда
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