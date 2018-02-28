Швейцария проведет референдум относительно права государства собирать налоги

В Швейцарии 4 марта состоится референдум, на который вынесен вопрос относительно дальнейшего права государства и дальше собирать налоги с граждан.
Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.
Прямой федеральный налог и НДС являются важнейшими источниками доходов федерального правительства (2/3 доходов Швейцарии, 43,5 млрд. франков в 2016 году). Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.
Швейцарские избиратели будут голосовать по поводу нового финансового регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. Если граждане проголосуют “за”, то правительство получит полномочия взимать налоги до конца 2035 года.
Правительство Швейцарии и парламент рекомендуют принять конституционное положение о новом финансовом положеним. Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект 196 голосами, ни одного голоса против не было.
“Если документ будет принят, Конфедерация будет иметь финансовые средства, необходимые для продолжения выполнения своих текущих задач. Кантоны также пользуются прямым федеральным налогом, с которых они получают 17%”, – отметили в правительстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почем Украина купит локомотивы General Electric: названа цена9 ч. назад - 1898 48
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3243 40
Украинцы не чувствуют эффекта от реформ – Порошенко5 ч. назад - 1565 26
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3314 22
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2771 18
Испытан самолет с самыми длинными крыльямиВчера, 23:20 - 6548 2
Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза5 ч. назад - 3314 22
Стало известно, где General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци12 ч. назад - 3243 40
Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ10 ч. назад - 2771 18
Житель США случайно сорвал джекпот из-за отсутствия кофе в магазине2 ч. назад - 2593
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки5 ч. назад - 345
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Позавчера, 15:10 - 4445 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 383
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1868 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2938
Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг