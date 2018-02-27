Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан

Повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год, сообщает Укринформ.
“В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)”, – сказал Гройсман.
Он отметил, что трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс. В этом контексте он привел в качестве примера, что украинцы едут работать в Польшу, а поляки – в Великобританию, и “если в Лондоне выйдешь, английского не знаешь, а польский понимаешь, проблем не будет никаких”.
“Но, простите, не передержали ли украинцев на минимальной зарплате в 1450 (гривен) плюс 1450 еще в конверте? Потом эти люди не заплатили ни копейки в Пенсионный фонд и при выходе на пенсию будут иметь ту мизерную пенсию, которую мы должны побороть ныне”, – констатировал Гройсман.
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