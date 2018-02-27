Названы лидирующие отрасли Украины по уровню теневой занятости

Теневая занятость в Украине составляет более 23%, вследствие чего Пенсионный фонд в 2017 году потерпел убытки на 30 млрд грн. Госстат информирует, что 3,7 млн украинцев или каждый третий работающий гражданин Украины не имеет официального оформления трудовых отношений.

Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%), – говорится в публикации Экономической правды.

Отмечается, что по результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).

Международная организация труда проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально.