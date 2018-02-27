Субсидии будут начислять по-новому

Правила начисления субсидий в Украине будут изменены.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Над новыми правилами сейчас работают в Кабинете министров.

“Мы каждый год принимаем постановление по итогам отопительного сезона. В этом году мы тоже готовим такое постановление и тоже будут изменения”, – рассказал министр.

Кроме того, по его словам, правительство намерено до начала следующего отопительного сезона решить проблему создания специальных банковских счетов для перечисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги, чтобы с этих счетов можно было платить за коммунальные услуги.