Конкурент SpaceX снизит стоимость запусков ракет на 70%

Успешный запуск многоразовой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy от SpaceX заставил многие аэрокосмические компании пересмотреть свои приоритеты. Консорциум United Launch Alliance намерен первым составить конкуренцию компании Маска.

Уже к 2020 году ULA запустит в космос многоразовую ракету-тяжеловес Vulcan. Глава SpaceX этим планам не верит настолько, что готов съесть свою шляпу, если Vulcan добьется успеха.

Отметим, еще в январе самой мощной действующей ракетой в мире считалась Delta IV Heavy от консорциума United Launch Alliance, основанного в 2005 году компаниями Boeing и Lockheed Martin. Ракета тяжелого класса пользовалась популярностью среди государственных оборонных предприятий США и регулярно доставляла на орбиту военные и разведывательные спутники связи. Любой груз массой до 32 тонн компания могла доставить за $350 млн.

Однако в начале февраля у Delta IV Heavy появился новый конкурент — ракета Falcon Heavy от SpaceX. Основанная Илоном Маском компания впервые успешно вывела на орбиту ракету, а также вернула на Землю все три ступени — две из них совершили мягкую посадку на космодроме.

По своим параметрам Falcon Heavy превосходит всех конкурентов. Ракета способна доставить на низкую околоземную орбиту 64 тонны полезного груза, на геостационарную орбиту — 26,7 тонн, на Марс — 16,8 тонн, к Плутону — около 3,5 тонн. При этом один запуск обойдется всего в $90 млн.

Еще перед запуском Маск заявлял, что успешный запуск Falcon Heavy не оставит шансов конкурентам. Но ULA не собирался сдаваться. Консорциум уже четвертый год работает над многоразовой ракетой Vulcan, которая может потеснить SpaceX на частном космическом рынке.

Компания обещает снизить стоимость запусков на 70% по сравнению с Delta IV Heavy. При этом Vulcan сможет выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 40 тонн.

Как и Falcon Heavy, ракета будет модульной и многоразовой. Однако по словам главы ULA Тори Бруно, главным преимуществом Vulcan перед конкурентом станет топливо.

В качестве топлива для верхней ступени Falcon Heavy компания Маска использует ракетный керосин RP-1, который может замерзнуть после нескольких часов в космосе.

Как рассказал Бруно, ракета Vulcan будет использовать криогенный кислород и водород, которые лучше адаптированы к низким температурам в космосе. Благодаря этому верхнюю ступень Vulcan можно будет оставлять на орбите на несколько месяцев и даже лет, а затем заправлять и использовать для других целей. Например, ракета может стать грузовым «посредником» между Землей, Луной и астероидами.

Первые ступени ULA не собирается использовать повторно. Компания намерена сохранить только самый ценный компонент ускорителей — ракетные двигатели. Они будут оснащены специальной защитной оболочкой, которая позволит им войти в атмосферу. Затем над двигателем раскроется парашют, после чего в небе его перехватит транспортный вертолет.

Свои технологии компания представит в 2023-2024 годы. Vulcan начнет работу раньше — ULA обещает провести первый запуск в середине 2020 года.