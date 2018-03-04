Американцы назвали лучшие для покупки автомобили 2018

Собираетесь покупать новый автомобиль, но не можете выбрать? Как вариант, можно прислушаться к мнению американских экспертов. Специалисты издания Kelley Blue Book опубликовали рейтинг лучших для покупки автомобилей в 2018 году.
Начиная с августа, эксперты Kelley Blue Book тестировали машины на протяжении семи недель. Специалисты не просто изучали ездовые качества. Они, например, анализировали, насколько удобно на автомобиле парковаться, или забираться и выбираться из авто. Другими словами, испытывали потребительские качества машин. После чего и были определены победители.
Всего аналитики отобрали 12 победителей. Но так как не все американские модели представлены в Украине, собраны семь лучших машин из наиболее популярных в нашей стране классов:
ТОП-7 лучших для покупки авто 2018:
(По версии американской исследовательской организации Kelley Blue Book)
1. Honda Accord
Эксперты высоко оценили технологичность нового Honda Accord, а также эффективность и мощность турбированных моторов.
Ко всему аналитики отметили функциональность и удобство информационно-развлекательной системы.
2. Porsche 718 Boxster
Porsche 718 Boxster признан лучшим для покупки спорткаром в 2018 году. Это двухместный спортивный автомобиль, который может оснащаться 2,5-литровым турбомотором мощностью 350 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой», либо 7-ступенчатым «автоматом». Единственный минус — 718 Boxster стоит около $60 000, что делает его недоступным для большинства автолюбителей.
3. Honda Civic
Honda Civic была признана лучшим вариантом для покупки в 2018 году в классе компактных автомобилей.
Как отмечают эксперты, ни один другой компактник не может похвастаться такой вместительностью, технологичностью и функциональностью, как «Сивик». Также этому авто, по мнению американцев, нет равных с точки зрения надежности. А при продаже на вторичном рынке автомобиль сохраняет стабильно высокую цену, что делает его привлекательной инвестицией.
4. Audi A5 Sportback
Audi A5 признана победителем в номинации «Лучший премиальный автомобиль». Эксперты отметили элегантность и роскошь этого авто. Под капотом у A5 – 2-литровый турбированный мотор мощностью 252 лошадиные силы, который работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Тяга передается на все четыре колеса.
5. Honda CR-V
В США Honda CR-V – один из лидеров рейтинга ТОП-10 популярных кроссоверов. Эксперты уверяют, что у паркетника «Хонды» наиболее продуманный салон среди всех машин этого класса. Также, по их словам, CR-V вне конкуренции в плане езды по городу – автомобиль отлично «рулится», хорош в поворотах и отменно тормозит.
6. Honda Pilot
В категории «Лучший внедорожник» снова оказалась «Хонда». На этот раз Pilot. Специалисты американского издания отмечают, что японцам удалось избавиться от многих минусов, которые присутствовали в старом «Пилоте»: дешевого пластика, шума в салоне и разных устаревших «крутилок».
7. Audi Q5
Американцы считают, что Audi Q5 лучший премиальный кроссовер, который можно купить в 2018 году. Эксперты отметили отличную управляемость и высокую технологичность автомобиля. Audi Q5 2018 модельного года экономичнее и быстрее своего предшественника благодаря улучшенному 2-литровому мотору и новому 7-ступенчатому «автомату» с двойным сцеплением. Кроссовер оснащается фирменной системой полного привода от Audi – Quattro.
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