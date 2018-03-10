Украина является крупнейшим экспортером специалистов в мире — исследование

Аналитическая и консалтинговая компания IMD World Competitive Center выпустила исследование по распределению талантов в мире и соответственно конкурентности стран. Редакция AIN.UA выбрала все, что касается Украины. Данные — за ноябрь 2017 года.
Мировой рейтинг талантов IMD основывается на показателях деятельности стран по трем основным категориям: инвестиции и развитие рынка труда, возможности трудоустроенных и подготовка кадров. Эти три категории демонстрируют, насколько эффективны страны в самых разных областях: образование, обучение на рабочем месте, языковые навыки, стоимость и качество жизни, зарплаты, налоговые ставки и т.д.
Лидируют страны Северной и Западной Европы: Австрия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Германия, Швеция, Люксембург. А вот Украина находится в самом хвосте почти всем пунктам за редкими исключениями. В общем зачете конкурентности стран по талантам наша страна заняла 59 место в рейтинге из 63 стран. При этом за год позиции Украины только ухудшились, отмечают в исследовании.
По сравнению с прошлым годом, Украина ухудшила свой результат в общем зачете на 10 позиций — ранее она занимала 49 место в рейтинге. Сильнее просел только Казахстан (44 место в рейтинге) — сразу на 14 позиций. Также -10 в общем зачете у Филиппин (55 место). Остальные страны либо теряют позиции медленнее, либо постепенно улучшают их.
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