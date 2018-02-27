НБУ даст банкам время для перехода на МСФО 9

Национальный банк даст банкам переходной период для перехода на МСФО 9.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола «Переход на МСФО 9: на низком старте», организованного «Финансовым клубом».

«Основной эффект от перехода на МСФО 9 мы увидим по результатам первого квартала. Думаю, в конце апреля мы будем понимать влияние этого перехода на регулятивный капитал банков. Предварительно мы не ожидаем масштабное влияние. Да, если мы увидим отрицательное влияние и если оно превысит наши ожидания, то возможно, мы дадим банкам переходной период, чтобы вернуть показатели адекватности капитала к целевому уровню. Такой план «Б» мы рассматриваем», – сказал Виталий Ваврищук.

Он добавил, что НБУ проводил опросы среди банков относительно влияния перехода на МСФО 9 на необходимость формирования резервов. По данным опроса, большинство банков показали большое расхождение по розничным портфелям.