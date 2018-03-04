Восстание машин отменяется. Какие профессии роботы оставят людям

Роботы поумнели настолько, что уже конкурируют с людьми на рынке занятости. Но искусственный интеллект не только отбирает работу — он ее еще и создает.

Пару десятилетий назад главные страхи, связанные с развитием искусственного интеллекта, лежали в плоскости восстания машин. Сейчас опасения стали более приземленными: люди боятся уже не того, что робот заявит «мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл», а того, что он будет претендовать на их рабочие места.

Именно «места» — во множественном числе, потому что машины эффективны: в некоторых сферах роботизированный конвейер может заменить сразу десять сотрудников.

Робот — наш кандидат

В Британии провели исследование по заказу Royal Society of Arts: бизнес-лидеров спрашивали, как автоматизация изменит рынок труда в стране. Их прогноз: в одном только секторе частного бизнеса под ударом окажутся около 4 млн рабочих мест. В Штатах почти половина рабочих мест в категории «высокого риска»: в ближайшие 10–20 лет их потенциально могут занять машины — так считают Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн, авторы доклада «Будущее занятости». Бывший президент китайского отделения Google Кай-Фу Ли уверен, что на мировом рынке расклад такой же: через 10 лет автоматизация приведет к сокращению рабочих мест вдвое.

Впрочем, успокаивают нас те же эксперты, машины смогут заменить не всех. Среди сфер, в которые автоматизация не доберется, Кай-Фу Ли называет те, что требуют развитых социальных навыков: медицину, социальную работу и преподавание. Искусственный интеллект хорошо справляется с рутинными задачами и сложными вычислениями, но профессии, подразумевающие выстраивание сложных социальных отношений, пока за пределами его возможностей. Машины не научились вызывать симпатию и доверие, сочувствовать, адекватно реагировать на эмоции. Так что вряд ли в ближайшие десятилетия в школы, больницы и дома нагрянут роботы-учителя, робоняни и робоврачи.

Зона риска

Профессии в зоне риска можно выявлять, читая о свежих технологических запусках: тестируют беспилотные авто — время насторожиться водителям такси; сделали магазин без персонала — значит, в ближайшее время искусственный интеллект сможет заменить кассиров и продавцов. Авторы «Будущего занятости» в числе первых кандидатов на замену называют библиотекарей, операторов колл-центров, турагентов, сотрудников сферы транспорта и логистики.

При этом для миллениалов угроза со стороны искусственного интеллекта более ощутима. У представителей предыдущих поколений банально было больше времени на то, чтобы набраться опыта, повысить квалификацию, добраться до руководящей должности и стать незаменимыми (или, по крайней мере, труднозаменимыми) для своей компании. А вот тем, кто вышел на рынок труда позже, придется сложнее.

Не очень утешительный прогноз, верно? Но это только одна из точек зрения на то, как будут развиваться события. Есть и другие: например, искусственный интеллект может дать новый импульс развития сфере труда, приводя к появлению новых вакансий.

Роботы могут не все

Машины не появляются из ниоткуда и не работают в вакууме. Вокруг них возникает целая инфраструктура. Да, они занимают рабочие места, однако тут же генерируют новые — для тех, кто будет их создавать, совершенствовать, тестировать, собирать, чинить. Исследование Capgemini показало, что 80% компаний, использующих решения на основе искусственного интеллекта, уже создают новые рабочие места. Треть этих ролей можно опять же делегировать искусственному интеллекту, но остальные две трети займут люди, причем разных квалификаций и профессий.

Часто встречаю мнение, что через несколько лет работа будет только у роботов и у программистов, которые будут писать для роботов алгоритмы. Уже ясно, что это не так — вспомним про социальную сферу. Но этот тезис основывается еще на одном фундаментальном заблуждении — что роботы смогут справиться с любым делом. Социальные отношения — далеко не единственная область, недоступная искусственному интеллекту. Уже сейчас существует целая сфера микрозадач, которые могут решать только люди, и она появилась именно благодаря широкому внедрению автоматизации.

Эта сфера формируется вокруг глобальной задачи обучения искусственного интеллекта: чтобы машина не просто работала, а была умной, ее нужно научить, а для этого необходимо «скормить» огромную обучающую подборку. Например, если нужно установить на ферме систему, которая будет выпускать с территории только людей, а перед коровами, козами и лошадьми закрывать ворота, нужно сначала загрузить в эту систему базу данных с миллионами промаркированных изображений людей и животных. Подобную разметку изображений — или других данных — может сделать только человек. Такие платформы как Amazon MTurk и Dbrain агрегируют заказы на подобные услуги и создают рабочие места для людей, которые готовы заниматься разметкой.

Работа разметчика не требует специальной квалификации: ее сможет выполнять человек практически любого возраста и в любой стране (задания выполняются онлайн). Она особенно привлекательна для жителей развивающихся стран: $3 в час, которые может заработать разметчик, хорошая сумма для Индии или Вьетнама (да и для России все еще приличная). Если самоуправляемая машина отнимет работу у таксиста, тот сможет стать разметчиком.

Искусственный интеллект совершенно точно радикально изменит структуру рынка труда, как уже изменил многие сферы жизни. В ближайшие годы будет много метаморфоз: ряд профессий исчезнет, многие компании перестроят свой бизнес, автоматизировав часть задач. Но работа для людей останется в любом случае. Возникнут новые специальности и профессии, сместятся акценты, изменится условный рейтинг востребованности отраслей. Важно быть готовым к переменам: пока ваша личная батарейка не села, работа найдется.

Дмитрий Мацкевич