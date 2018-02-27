Межбанк: торги начались укреплением гривны

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки оттока средств с коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» «похудел» с уровня 54 673,1 млн. грн. к отметке 53 762,2 млн. грн., оставаясь на довольно высокой цифре и угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.

Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD.

Спустя 33 минуты, по состоянию на 10.35, безналичный «американец», опустился в цене до уровня 26,94/26,96 UAH/USD.

По состоянию на 10.46 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD.

К 11.07 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,94/26,96 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,9800 / 27,0000

евро – 33,2852 / 33,3072

российский рубль – 0,4834 / 0,4842

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2332 / 1,2333

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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