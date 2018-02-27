ЕС планирует новый налог для технологических гигантов - СМИ

Европейская комиссия хочет ввести новый налог на доходы для крупных технологических компаний, который будет рассчитываться на основе того, где находятся пользователи, а не штаб-квартира компании.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на соответствующий проект Еврокомиссии.
Предложение, в случае принятия, коснется таких компаний, как Amazon, Google и Facebook, которые неоднократно критиковались большими государствами ЕС в связи с сокрытием доходов в странах с низкими налогами, такими как Люксембург и Ирландия.
Вероятно, что предложение Еврокомиссии вызовет сопротивление небольших стран ЕС, которые боятся стать менее привлекательными для международных компаний.
В проекте отмечается, что онлайн-рекламодатели должны платить налог “там, где отображается реклама” и “где находятся пользователи, которым предоставляют данные о товаре”.
С онлайн-магазинов налог будет взиматься в странах, “где находится пользователь, который платит за возможность доступа к платформе (или для заключения сделки на платформе)”.
В документе отмечается, что налог должен применяться к компаниям с доходами свыше 750 миллионов евро по всему миру и по меньшей мере 10 миллионов евро в ЕС.
Налог будет рассчитываться на “совокупные валовые доходы” бизнеса и должен иметь единую ставку ЕС “от 1 до 5 процентов”. Налог будет временной мерой, которая будет применена только до утверждения более комплексного решения справедливого цифрового налогообложения.
Предложение Еврокомиссии, как ожидается, будет представлено во второй половине марта, не исключено, что в него еще внесут изменения.
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