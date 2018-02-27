ЕС планирует новый налог для технологических гигантов - СМИ

Европейская комиссия хочет ввести новый налог на доходы для крупных технологических компаний, который будет рассчитываться на основе того, где находятся пользователи, а не штаб-квартира компании.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на соответствующий проект Еврокомиссии.

Предложение, в случае принятия, коснется таких компаний, как Amazon, Google и Facebook, которые неоднократно критиковались большими государствами ЕС в связи с сокрытием доходов в странах с низкими налогами, такими как Люксембург и Ирландия.

Вероятно, что предложение Еврокомиссии вызовет сопротивление небольших стран ЕС, которые боятся стать менее привлекательными для международных компаний.

В проекте отмечается, что онлайн-рекламодатели должны платить налог “там, где отображается реклама” и “где находятся пользователи, которым предоставляют данные о товаре”.

С онлайн-магазинов налог будет взиматься в странах, “где находится пользователь, который платит за возможность доступа к платформе (или для заключения сделки на платформе)”.

В документе отмечается, что налог должен применяться к компаниям с доходами свыше 750 миллионов евро по всему миру и по меньшей мере 10 миллионов евро в ЕС.

Налог будет рассчитываться на “совокупные валовые доходы” бизнеса и должен иметь единую ставку ЕС “от 1 до 5 процентов”. Налог будет временной мерой, которая будет применена только до утверждения более комплексного решения справедливого цифрового налогообложения.

Предложение Еврокомиссии, как ожидается, будет представлено ​​во второй половине марта, не исключено, что в него еще внесут изменения.