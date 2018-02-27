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Китайская компания запустит в Украину контейнерный поезд

Китайская компания запустит в Украину контейнерный поезд

Китайский оператор железнодорожного сообщения Wuhan Han’ou International Logistics Co планирует запустить контейнерные поезда по новым маршрутам, в частности в Украину.

Об этом сообщает ChinaDaily.

Так, компания намерена открыть новые маршруты из Ухани в Украину, Турцию и Иран.

Согласно прогнозам оператора, в 2018 году в Европу отправят около 500 грузовых поездов по сравнению с 377 (34 тыс. контейнеров) годом ранее.

По материалам НВ
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