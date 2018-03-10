Украина сохранила 10-е место в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 0,1% – до 2,1 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).
Согласно сообщению, по итогам июля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 67 млн тонн (падение на 0,9% к январю 2017 года).
Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в таком порядке: Япония (9,03 млн тонн, +0,3%), Индия (9,03 млн тонн, +2,5%), США (6,8 млн тонн, -2,2%), Южная Корея (6,1 млн тонн, +2,7%), Россия (5,7 млн тонн, -3,9%), Германия (3,7 млн тонн, +1,5%), Турция (3,2 млн тонн, +7,6%) и Бразилия (2,9 млн тонн, +1,3%). В целом в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,8% – до 139,4 млн тонн. Как сообщал УНИАН, Украина в декабре прошлого года поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали, при этом по итогам года опустилась на 12-е место, сократив производство на 6,4% по сравнению с 2016 годом.
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