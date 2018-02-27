Стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 грн

Стоимость проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева «Киев-Пассажирский» и аэропортом Борисполь, увеличилась с 80 до 100 грн. Такую информацию приводит avianews.com.
Одновременно с этим увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт Борисполь с 50 до 60 грн.
При этом в самих автобусах указано, что изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года. Последнее повышение стоимости проезда имело место год назад: с 1 января 2017 года стоимость проезда от вокзала в аэропорт Борисполь возросла с 60 до 80 грн, а от метро Харьковская в аэропорт — с 35 до 50 грн.
Пока что регулярное сообщение между аэропортом Борисполь и центральным железнодорожным вокзалом Киева обеспечивают только автобусы Skybus.
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