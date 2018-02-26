Санаторий "Затока" вернули государству

Одесский апелляционный хозсуд удовлетворил иск Белгород-Днестровской прокуратуры в интересах государства относительно возврата санатория “Затока”.
Речь идет о зданиях и сооружениях санатория (53 домика) общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м на побережье Черного моря. Прокуратура заявляла, что эта недвижимость была незаконно оформлена как частная собственность на основании судебных решений.
Решение суда вступило в законную силу, а ответчика обязали вернуть имущество санатория в собственность государства, сообщает прокуратура.
Отделение Фонда госимущества сейчас должен зарегистрировать права собственности на имущество санатория.
Напомним, в августе 2017 суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска местной прокуратуры.
В ноябре прошлого года в Одесской области за вымогательство взяток задержали двух депутатов местных советов, начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, начальника отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета и начальника юридического департамента Затоковского поселкового совета.
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