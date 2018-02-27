Пенсии судей после реформы Гройсмана выросли на 2,6 тыс. грн

Средняя пенсия судей после пересчета выплат с октября 2017 года выросла на 2,6 тыс. грн — с 21,96 тыс. грн до 24,59 тыс. грн. Судейскую пенсию получают 3 039 граждан. Об этом свидетельствует отчет Пенсионного фонда за прошлый год.
Средняя пенсия сотрудников прокуратуры после реформы выросла на 1,15 тыс. грн — 9,39 тыс. грн до 10,55 тыс. грн. Выплаты по закону о прокуратуре получают 5 631 граждан.
Средняя пенсия народных депутатов в прошлом году уменьшилась на 20 грн — с 15,15 тыс. грн до 15,13 тыс. грн. Выплаты по закону о статусе народных депутатов получают 934 украинца.
Средняя выплата по закону о журналистах за год выросла на 458 грн — с 3,45 тыс. грн до 3,9 тыс. грн. Такие выплаты получают 2,4 тыс. граждан.
Средняя пенсия госслужащих выросла на 373 грн — с 3,38 тыс. грн до 3,76 тыс. грн. Такие выплаты получает практически 102 тыс. украинцев.
Средняя пенсия по закону о военнослужащих на начало текущего года выросла на 255 грн — 2,76 тыс. грн до 3,02 тыс. грн. Такие выплаты в Украине получают практически 624 тыс. граждан.
Средняя выплата чернобыльцам выросла на 254 грн — с 3,54 тыс. грн до 3,8 тыс. грн. Такие выплаты получает практически 81 тыс. граждан.
Средняя пенсия научных сотрудников выросла на 110 грн — с 3,71 тыс. грн до 3,82 тыс. грн. Такие выплаты в Украине получают 25,5 тыс. граждан.
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