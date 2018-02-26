Доходы ДТЭК Ахметова продолжают расти - отчет

Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины “ДТЭК Энерго” вырос на 10% до 141 миллиарда гривен.
Об этом говорится в неаудированной финансовой отчетности компании, передает Concorde Capital.
Выручка холдинга в 2017 году выросла на 6% до 5,3 млрд долларов.
Согласно расчетам, EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации – ред) компании улучшилась на 29% до 23 млрд грн. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA вырос на 24% и составил 865 млн долларов.
Чистый убыток холдинга составил 2,9 млрд грн.
Только в 4 квартале 2017 года чистый доход “ДТЭК Энерго” составил 41,4 млрд грн (рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом), а EBITDA – 8,8 млрд грн (рост на 92% по сравнению с предыдущим кварталом).
Чистый долг холдинга в конце 2017 года остался на уровне годичной давности – 64,6 млрд грн, коэффициент чистого долга к EBITDA улучшился до 2,8 с 3,6.
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