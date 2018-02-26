Испания запускает высокоскоростные поезда-лоукостеры

Министерство транспорта Испании представило в феврале новый бренд низкобюджетных высокоскоростных поездов EVA. Об этом передает ЦТФ.
Название новой линии будет EVA, и билет на поезда в ней будет стоить на 20-25% дешевле, чем на нынешние высокоскоростные поезда AVE.
Первые поезда EVA начнут курсировать между Мадридом и Барселоной в начале 2019 года.
В настоящее время доля железных дорог Испании (RENFE) на рынке железнодорожных и воздушных перевозок между этими городами составляет 65% (4,1 млн пассажиров в 2017 году). RENFE рассчитывают привлечь таким образом примерно 1 млн новых пассажиров в год из числа тех, кто путешествует небольшими группами или семьями, а также молодежи.
Концепция новой транспортной услуги будет прорабатываться в течение ближайших месяцев на фокус-группах потребителей. RENFE намерена продавать билеты в цифровом виде и на несколько видов транспорта, чтобы пассажиры могли оплатить сразу проезд от места отправления до места назначения. Предусмотрена также биометрическая идентификация пассажиров.
Для перевозок под брендом EVA предусмотрено привлечь три поезда Talgo S102, которые будут выполнять ежедневно пять поездок между станциями Мадрид-Аточа и новым транспортным узлом вблизи аэропорта Барселоны с одной промежуточной остановкой на станции Камп-де-Таррагона. Пассажирские кресла в салонах класса “стандарт” будут расставлены встречно по схеме 2+2 или 3+1.
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