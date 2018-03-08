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Morgan Stanley назвал валюты, в которые выгодно инвестировать в 2018 году

Morgan Stanley назвал валюты, в которые выгодно инвестировать в 2018 году

Эксперты крупнейшего банка мира Morgan Stanley считают, что развивающиеся рынки (emergency markets – EM), исключая Китай, станут основным драйвером роста для мировой экономики в 2018 г.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поэтому банк сохранил рекомендацию “покупать” валюты развивающихся стран, что является одной из ключевых торговых идей.

Основными валютами-фаворитами Morgan Stanley до середины года являются южноафриканский рэнд, бразильский реал, польский злотый и российский рубль.

При этом в банке допускают, что на успешность такого прогноза будут влиять как политические события внутри этих стран, так и внешние обстоятельства, особенно резкое ухудшение финансовых условий в мире, инфляция и риски корпоративного кредитования в США.

По материалам УБР
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