В США разрешили тесты робомобилей без наблюдателя и водителя внутри

В начале апреля в Калифорнии могут официально начаться испытания автомобилей, в которых вообще нет людей, даже наблюдателей. Такое решение принял местный департамент транспорта. Правда, есть одна оговорка — это не беспилотники, а автомобили, управляемые удаленно, пишет Reuters.

Удаленное управления — один из путей развития робомобилей. По задумке, большое число автомобилей будут управляться из центрального офиса. При этом один оператор будет контролировать сразу несколько автомобилей. С одной стороны, это повысит эффективность, считают разработчики, с другой стороны, всегда будет человек, который возьмет управление в свои руки, если возникнет необходимость.

Этот путь также привлекает меньшим количеством препятствий со стороны регуляторов и законов. Теоретически, это не беспилотники, за ними есть контроль со стороны человека, поэтому такой транспорт проще сделать легальным. И Калифорния — пример тому.

Преимущества видны уже сразу. Сегодня беспилотники на дорогах мало чем отличаются от обычного транспорта — водитель за рулем по-прежнему обязателен. Если для единичных тестов в этом нет проблем, то при запуске сервиса такси теряется вся выгода. Водителям-наблюдателям приходится платить зарплату. Удаленный контроль же может решить проблему. Для США это во многом будет зависеть от исхода тестов в Калифорнии. Пока не известны компании, которые воспользуются разрешением. Но сегодня беспилотниками занимаются крупные автопроизводители, например GM и Ford, и технологические компании, вроде Apple и Google.