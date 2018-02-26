В Минфине предложили штрафовать ювелирные магазины за торговлю драгоценностями без пробирного клейма

Магазины, которые продают ювелирные изделия без отпечатка государственного пробирного клейма или с поддельным отпечатком, хотят штрафовать.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В министерстве предлагают штрафы для таких продавцов от 500 до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн) с конфискацию предметов торговли и выручки от продажи такого товара.

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Законопроект также предлагает разграничить функции разных ведомств в контроле над операциями с драгоценными металлами и камнями, устранить дублирующие функции.

Отмечается, что после ликвидации Государственной пробирной службы, которая регулировала эту сферу, ее функции разделили между собой Минфин, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также органы доходов и сборов и подразделения Национальной полиции.