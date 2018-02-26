Трамп помог Баффетту получить рекордную прибыль

Принадлежащий известному американскому инвестору Уоррену Баффетту конгломерат Berkshire Hathaway отчитался о крупнейшей в своей истории годовой прибыли. Его чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров материнской компании, в 2017 году составила $44,94 млрд (рост на 87% по сравнению с предыдущим годом).

Прежним рекордом были $24,1 млрд, заработанные в 2015 году.

Почти две трети финансового результата за 2017 год обеспечила налоговая реформа США, которая принесла Berkshire $28 млрд “бумажной” прибыли за счет сокращения будущих налоговых выплат. Несмотря на то, что Баффетт известен как сторонник повышения налогов для богатых, и на президентских выборах в США поддерживал Хиллари Клинтон, именно налоговые сокращения Дональда Трампа помогли Berkshire Hathaway показать рекордную прибыль.

“Чистая стоимость Berkshire в 2017 году выросла на $65,3 млрд. Но в отличие от прежних лет значительная часть этого роста не является результатом наших собственных достижений. Только $36 млрд пришли от операций Berkshire. Остальные $29 млрд нам принес конгресс, переписав в декабре Налоговый кодекс США”, — написал Баффетт в традиционном послании акционерам.

С 2018 года базовая ставка по федеральному налогу на прибыль корпораций в США снижена с 35 до 21%. В связи с этим Berkshire оценила, что ее отложенные обязательства по налогу на прибыль сократились на $35,6 млрд, говорится в отчете компании. Чистая налоговая выгода, которую Berkshire признала в прибыли за 2017 год, составила $28,2 млрд. Таким образом, если бы налоговая реформа не состоялась, чистая прибыль компании составила бы $16,7 млрд.