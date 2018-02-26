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СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"

СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"

Газопровод “Северный поток-2” увеличит финансовую нагрузку на потребителей в Германии.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на немецкий Spiegel.

“Запланированный газопровод Nord Stream-2 приведет к увеличению расходов в Германии… Федеративная республика должна будет вложить почти 2,7 млрд евро в строительство ответвления газопровода, который будет распределять российский газ в Германии и далее на Чехию”, – говорится в статье.

Часть этой стоимости ляжет на плечи конечных пользователей, то есть немецких потребителей, хотя затраты первоначально должны будут взять на себя оптовики, которые будут использовать новый трубопровод, предполагает автор.

Он напоминает, что Nord Stream-2 должен увеличить поставки газа из России в ЕС. Новый трубопровод с годовой пропускной способностью в 55 млрд кубометров сооружается российским “Газпромом” и несколькими европейскими компаниями.

Издание отмечает, что лишь около пятой части газа, вероятно, будет оставаться на немецком рынке в конечном счете.

Федеральное агентство по сетям, которое осуществляет надзор за строительством инфраструктуры, эту информацию не комментирует.

Как известно, проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

По материалам Економічна Правда
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