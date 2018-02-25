В Украине изменили правила регистрации абонентов связи

С осени 2018 года в Украине вступят в силу новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг.

Как сообщили в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решение направлено на упрощение процедуры регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме.

Новые правила позволят дистанционную регистрацию абонентов, для чего можно подать электронное или бумажное заявление.

Во время представления абонентом заявления о регистрации в электронной форме будет возможна электронная идентификация личности – электронная цифровая подпись, BankID и др.

Также введена регистрация абонентов, которые не являются гражданами Украины, а перечень документов, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус лица, расширен.

Новый порядок был принят решением НКРСИ от 28 ноября 2017 и вступит в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования.

В настоящее время абоненты могут зарегистрироваться единственным способом – в письменной форме, с обязательным физическим присутствием в офисе оператора / провайдера телекоммуникаций.

“Наличие большого количества обезличенных абонентов способствует развитию мошенничества с использованием абонентских номеров, негативно сказывается на финансовом состоянии абонента и репутации оператора”, – отметили в НКРСИ.