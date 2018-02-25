В Украине изменили правила регистрации абонентов связи

С осени 2018 года в Украине вступят в силу новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг.
Как сообщили в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решение направлено на упрощение процедуры регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме.
Новые правила позволят дистанционную регистрацию абонентов, для чего можно подать электронное или бумажное заявление.
Во время представления абонентом заявления о регистрации в электронной форме будет возможна электронная идентификация личности – электронная цифровая подпись, BankID и др.
Также введена регистрация абонентов, которые не являются гражданами Украины, а перечень документов, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус лица, расширен.
Новый порядок был принят решением НКРСИ от 28 ноября 2017 и вступит в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования.
В настоящее время абоненты могут зарегистрироваться единственным способом – в письменной форме, с обязательным физическим присутствием в офисе оператора / провайдера телекоммуникаций.
“Наличие большого количества обезличенных абонентов способствует развитию мошенничества с использованием абонентских номеров, негативно сказывается на финансовом состоянии абонента и репутации оператора”, – отметили в НКРСИ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)Вчера, 14:00 - 4143 19
В Укравтодоре предлагают повысить штрафы за превышение скоростиВчера, 16:00 - 1850 14
Госстат подсчитал, сколько получают украинцыВчера, 10:00 - 1796 11
Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук - BloombergВчера, 12:00 - 2714 6
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 636 3
В смарт-контрактах на блокчейне Ethereum обнаружено свыше 34 тысяч уязвимостейВчера, 06:00 - 4626 2
Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)Вчера, 14:00 - 4143 19
Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук - BloombergВчера, 12:00 - 2714 6
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 2132 1
Банкиры бросают работу и возглавляют финтех-компанииВчера, 13:00 - 1869
Microsoft разработала VR-трость для слепыхВчера, 15:10 - 76
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 632 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2009
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1532 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5964
Українці витрачають на продукти найменше у ЄвропіОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші