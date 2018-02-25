Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза означает сокращение общего бюджета, и восполнить потери можно введением нового налога на богатство, а не дополнительным налогообложением граждан, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас журналистам после неформального саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, с одной стороны, Brexit означает сокращение статей бюджета, с другой стороны, перед ЕС стоит ряд новых задач и вызовов: выполнение социальных прав, расширенная программа гарантий молодежи, ответ на кризис беженцев и миграционный кризис, необходимость углубления исследований, развития, единый цифровой рынок, безопасность, защита внешних границ.
“Либо мы должны существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС, против чего мы выступаем… Учитывая, что Великобритания покидает ЕС и не хотелось бы еще больше обременять налогоплательщиков, решением является возможность найти новые ресурсы. Мы должны найти новые ресурсы путем налогообложения богатства, а не налогоплательщиков. Исходя из этого я представил некоторые соображения и предложения относительно налога на финансовые операции, так называемого налога Тобина, налогообложения крупных интернет-компаний, общей налоговой базы. Установление европейских налогов на деятельность будет более эффективно, чем национальные налоги, и не будет дополнительного налогообложения европейских граждан”, — сказал Ципрас.
Он выразил надежду, что обсуждение завершится до европейских выборов, и заявил, что Евросоюз должен сделать шаги как для демократизации, так и для укрепления социального характера Европы, чтобы она стала более привлекательной для своих граждан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4266 25
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2108 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1362 8
Четверть украинцев хотят, чтобы их дети жили в странах ЕС - опросВчера, 08:00 - 902 8
В Украину в 2017 г. больше всего денег перевели из РоссииВчера, 07:00 - 894 5
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4266 25
Где на самом деле выгоднее купить электромобильВчера, 12:00 - 2826
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2108 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1362 8
Как вернуть изъятое водительское удостоверение - экспертВчера, 18:00 - 1110 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 1811
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1465 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5761
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1459
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 3189
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяОбговорення статей
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші