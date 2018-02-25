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Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit

Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза означает сокращение общего бюджета, и восполнить потери можно введением нового налога на богатство, а не дополнительным налогообложением граждан, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас журналистам после неформального саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, с одной стороны, Brexit означает сокращение статей бюджета, с другой стороны, перед ЕС стоит ряд новых задач и вызовов: выполнение социальных прав, расширенная программа гарантий молодежи, ответ на кризис беженцев и миграционный кризис, необходимость углубления исследований, развития, единый цифровой рынок, безопасность, защита внешних границ.

“Либо мы должны существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС, против чего мы выступаем… Учитывая, что Великобритания покидает ЕС и не хотелось бы еще больше обременять налогоплательщиков, решением является возможность найти новые ресурсы. Мы должны найти новые ресурсы путем налогообложения богатства, а не налогоплательщиков. Исходя из этого я представил некоторые соображения и предложения относительно налога на финансовые операции, так называемого налога Тобина, налогообложения крупных интернет-компаний, общей налоговой базы. Установление европейских налогов на деятельность будет более эффективно, чем национальные налоги, и не будет дополнительного налогообложения европейских граждан”, — сказал Ципрас.

Он выразил надежду, что обсуждение завершится до европейских выборов, и заявил, что Евросоюз должен сделать шаги как для демократизации, так и для укрепления социального характера Европы, чтобы она стала более привлекательной для своих граждан.

По материалам Прайм
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