Amazon откроет еще 6 магазинов без касс и продавцов Amazon Go

Интернет-продавец Amazon планирует открыть еще шесть «магазинов будущего» до конца года. Такую информацию ритейле-блоку Retail-dive предоставили люди, знакомые с планами компании.

Новые высокотехнологичные магазины, скорее всего, появятся в родном городе онлайн-гиганта — Сиэттле, где расположен первый Amazon Go, а также в Лос-Анджелесе.

Основаниями для этого служит то, что ранее компания провела переговоры с миллиардером Риком Карузо в Лос-Анджелесе, чтоб запустить Amazon Go в его The Grove — торгово-развлекательной Мекке площадью 600 тыс. квадратных футов. В Сиэттле же компания еще в прошлом году присмотрела три места для новых магазинов.

О других локациях новых Amazon Go пока что ничего не известно.

В то же время в Amazon комментировать слухи отказалась. Не ответили на вопросы о переговорах также ни Карузо, ни представитель его компании.