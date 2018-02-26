Amazon откроет еще 6 магазинов без касс и продавцов Amazon Go

Интернет-продавец Amazon планирует открыть еще шесть «магазинов будущего» до конца года. Такую информацию ритейле-блоку Retail-dive предоставили люди, знакомые с планами компании.
Новые высокотехнологичные магазины, скорее всего, появятся в родном городе онлайн-гиганта — Сиэттле, где расположен первый Amazon Go, а также в Лос-Анджелесе.
Основаниями для этого служит то, что ранее компания провела переговоры с миллиардером Риком Карузо в Лос-Анджелесе, чтоб запустить Amazon Go в его The Grove — торгово-развлекательной Мекке площадью 600 тыс. квадратных футов. В Сиэттле же компания еще в прошлом году присмотрела три места для новых магазинов.
О других локациях новых Amazon Go пока что ничего не известно.
В то же время в Amazon комментировать слухи отказалась. Не ответили на вопросы о переговорах также ни Карузо, ни представитель его компании.
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