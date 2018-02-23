Стартап позволит совершать сделки с криптовалютой втайне

21-летний Тайян Чжан основал компанию, которая должна обеспечить тайну сделок крупным торговцам криптовалютой. Объясняет он это в первую очередь тем, что факты продажи большого количества биткойнов напрямую влияют на его цену, потому что сделка видна всем участникам крипторынка. Платформа Republic Protocol позволяет крупным инвесторам скрыть сам факт купли-продажи криптовалюты, тем самым не влияя на рынок, пишет BI.

Идея платформы, позволяющей торговать в тени, привлекла инвесторов. Компании удалось собрать $34 млн в виде криптовалюты эфир. В случае успеха инвесторы получать возможность участвовать в торгах, не влияя на широкий рынок.

При обычной продаже транзакции записываются в публичный реестр. Чжан объясняет, что даже публичная продажа 1000 биткойнов может повлиять на рынок, обрушив цену криптовалюты. Он создает специальный «темный пул». Пользуясь им, инвесторы будут временно сохранять тайну купли-продажи криптовалюты.

Предприниматель ожидает, что в месяц через его платформу будут проходить сделки на $9 млрд. Он объясняет, что потребность в такой платформе возросла вместе с самим рынком криптовалют и состояниями крупнейших трейдеров. Помимо желания снизить влияние на рынок, многие инвесторы опасаются за свою анонимность, за то, чтобы оставить в тайне величину своих транзакций и счетов. Republic Protocol будет временно все это скрывать. А после того, как транзакция пройдет, будет уже не ясно, кто ее и когда совершил в действительности.

Компания собирала деньги через ICO, так что пока неизвестно, насколько эффективно будет работать платформа. Очень часто стартапам не удается реализовать то, что они обещали. Так, только 3% российских криптовалютных проектов за 2017 год не только получили финансирование, но и реализовали свои идеи.