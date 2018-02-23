В 2017 году в Украине оформили 4 млн биометрических паспортов

В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов. Об этом говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.

Так, в 2017 году ГМС оформила 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288. Отмечается, что ГМС начала оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу с 2015 года.

Кроме того, отмечается, что с 2016 года в Украине начато оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. Так, в 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 – 1 096 824. Указанная ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем, по ID-карте сейчас можно посещать Турцию.