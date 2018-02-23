Межбанк: торги завершились укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 8,38 коп., на торгах пятницы укрепился на 8,31 коп., оказавшись на уровне 26,9887 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,07 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 11.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, просев к 26,99/27,01 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.17 и возобновив коррекцию с этого часа, понизившись до 26,970/26,995 UAH/USD.
К 11.42 «американец» на межбанке предпринял попытку отскока, оказавшись в это время на цифре 26,98/27,01, однако этот рост был продан, вернув курс СКВ на 26,96/26,97 UAH/USD по состоянию на 12.20.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.05 на фоне прежних цен (26,96/26,97 UAH/USD).
После 13.40 на пустеющем рынке доллар ограничился расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD, не покидая этот уровень до завершения торгов.
На цифре 26,96/26,99 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 23 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9887 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,9700 / 27,0000
евро – 33,1515/ 33,1884
российский рубль – 0,4777 / 0,4786
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2291 / 1,2292
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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