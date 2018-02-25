Очки с камерой помогут читать при дислексии и слепоте

Японская компания Oton Glass запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на финансирование одноименных очков с камерой, которые помогают читать людям с дислексией и нарушениями зрения. Об этом сообщает The Verge.
Дислексией называют разные нарушения, но чаще всего под этим подразумевают проблемы с письмом и чтением. Как правило, у людей с дислексией нет проблем с интеллектуальным развитием и развитием речи, но людям тяжело воспринимать смысл прочитанного, они испытывают трудности с «автоматическим» чтением и нередко читают слова по слогами. В основе дислексии лежат нейробиологические причины — проблемы с чтением при дислексии связаны с пониженной способностью мозга к адаптации к повторяющимся стимулам.
Поскольку при дислексии люди обычно не испытывают проблем с восприятием устной речи, то они часто прибегают к помощи различных программ синтеза речи, которые распознают текст и озвучивают его для пользователя, также подобный подход используют слабовидящие люди. Однако держать перед собой смартфон не всегда удобно, да и человеку с проблемами зрения попросту тяжело работать с современными телефонами, поэтому японские инженеры на протяжении нескольких лет разрабатывают альтернативное решение в виде Oton Glass.
Устройство выполнено в виде очков, в оправу которых встроена камера и предусмотрен порт для подключения модуля на основе Raspberry Pi. Если пользователь моргает при чтении, очки делают снимок, а вычислительный модуль отвечает за взаимодействие с облачным сервисом, с помощью которого производится распознавание текста и синтез речи. Затем очки воспроизводят звук с помощью наушников. Если же система не может прочитать текст, то для помощи подключится удаленный консультант.
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