Китайцы построят житомирскую объездную дорогу за 42 миллиона евро - Укравтодор

Стоимость объездной бетонной трассы вокруг Житомира составит 42,3 млн евро. Подрядчиком станет китайская компания Sonohydro Corporation Ltd.

Об этом сообщил сегодня, 23 февраля, и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак в комментарии журналистам.

“Что касается житомирской объездной дороги, уже есть подписанный договор с китайской компанией Sinohydro. Стоимость объездной вокруг Житомира составит 42,3 млн евро без НДС”, – сообщил Новак.

Он напомнил, что в этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог.

“Что касается дороги Николаев – Кропивницкий, должны подождать результатов тендера. Есть также и третья дорога, которую мы в бетоне строим – это дорога Днепр – Решетиловка Н-31, ее строят подрядные организации “Ростдорстрой” и “Альтком”, – рассказал глава госагентства.

Справка Finance.UA:

Ежегодно стоимость ремонтных работ на автодорогах Украины оценивается в 60 млрд гривен.