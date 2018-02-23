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Словацкий инвестор может вложить $200 млн в добычу газа в Украине

Словацкий инвестор может вложить $200 млн в добычу газа в Украине

Один из самых перспективных газовых участков в Украине – Юзовская площадь – может получить нового иностранного инвестора. Интерес к ней проявляет словацкая компания Nafta, которая намерена инвестировать $200 млн в ее разработку.

Находясь с визитом в Киеве, представители Nafta представили планы, по которым ее материнская компания станет мажоритарным владельцем компании Yuzgaz B.V., претендующей на участие в проекте разработки Юзовского участка по соглашению о разделе продукции, из которого более двух лет назад вышла международная компания Shell.

Нефтегазовая компания Nafta является лидером в области исследования и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы. Предприятие занимается поиском и добычей газа и нефти, применяет ведущие современные технологии в своей работе. За время своего существования Nafta пробурила более 3000 скважин в Венском и Восточно-словацком бассейнах. Компания располагает мощностями для хранения 2,74 млрд куб м природного газа.

По материалам Главком
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