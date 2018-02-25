Только за январь ICO привлекли 2 млрд долларов

C начала января текущего года ICO-проектам удалось привлечь инвестиции на сумму почти $2 млрд. Ожидается, что в этом году показатель может превзойти рекорд прошлого года, когда с помощью токен-сейлов компании заработали около $5,7 млрд.
В минувшем месяце совокупный объем сборов составил $1,51 млрд, по состоянию на февраль – уже $431 млн, согласно данным TokenData.
Однако в этом году наблюдается тренд на пресейлы. Структура продажи токенов теперь все больше ориентирована на частных инвесторов, а широкой общественности остается бороться за остатки. Данные показывают, что 84% всех сборов ICO в этом году приходится на частные предложения и пресейлы.
По замечанию экспертов, в настоящее время ситуация на рынке складывается таким образом, что токены преимущественно расходятся среди крупных держателей капитала через закрытые или предварительные продажи. Благодаря тому, что в ходе пресейлов предоставляются существенные скидки и бонусы, этим игрокам значительно проще приумножить свои инвестиции, чем тем, кто принимает участие в открытых торгах.
Согласно новым данным TokenData, в этом году в ICO уже инвестировано $1,97 млрд, из которых $1,63 млрд – это закрытые инвестиции. Более того, эти данные не учитывают $850 млн, которые были собраны в ходе частной продажи, организованной Telegram: к покупке приглашались только самые крупные инвесторы.
Пресейл Telegram, собравший $600 млн в конце февраля, закончился, но сообщается, что инвесторы уже получили удвоение их стоимости. Такие проекты помогают богатым стать богаче, но они не могут дать пользователям платформы долю в проекте.
Из 94 ICO, рассмотренных Tokendata за этот год, 28 токенов торгуются на биржах. На этом этапе средний показатель ROI для токенов, купленных через ICO и проданных на бирже, составляет всего 2,17, а с учетом инвестиций в ETH это всего 0,75.
Другими словами, во многих случаях было бы гораздо выгоднее удерживать эфир с начала года, чем покупать на него токены. Конечно, еще рано судить, поскольку 2018 г. только начинается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 3015 18
Госстат подсчитал, сколько получают украинцы8 ч. назад - 1311 10
В Укравтодоре предлагают повысить штрафы за превышение скорости2 ч. назад - 1090 9
Как вернуть изъятое водительское удостоверение - экспертВчера, 18:00 - 1803 5
Большинство украинских таксистов работают нелегальноВчера, 22:00 - 608 4
В смарт-контрактах на блокчейне Ethereum обнаружено свыше 34 тысяч уязвимостей12 ч. назад - 3077 1
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 3015 18
Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)4 ч. назад - 2169 2
Твит топ-модели обрушил стоимость соцсети на миллиард долларов14 ч. назад - 2065
Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук - Bloomberg6 ч. назад - 1862 2
Microsoft разработала VR-трость для слепых3 ч. назад - 37
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареиПозавчера, 15:10 - 477 2
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 1944
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1509 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5882
Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок