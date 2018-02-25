Только за январь ICO привлекли 2 млрд долларов

C начала января текущего года ICO-проектам удалось привлечь инвестиции на сумму почти $2 млрд. Ожидается, что в этом году показатель может превзойти рекорд прошлого года, когда с помощью токен-сейлов компании заработали около $5,7 млрд.

В минувшем месяце совокупный объем сборов составил $1,51 млрд, по состоянию на февраль – уже $431 млн, согласно данным TokenData.

Однако в этом году наблюдается тренд на пресейлы. Структура продажи токенов теперь все больше ориентирована на частных инвесторов, а широкой общественности остается бороться за остатки. Данные показывают, что 84% всех сборов ICO в этом году приходится на частные предложения и пресейлы.

По замечанию экспертов, в настоящее время ситуация на рынке складывается таким образом, что токены преимущественно расходятся среди крупных держателей капитала через закрытые или предварительные продажи. Благодаря тому, что в ходе пресейлов предоставляются существенные скидки и бонусы, этим игрокам значительно проще приумножить свои инвестиции, чем тем, кто принимает участие в открытых торгах.

Согласно новым данным TokenData, в этом году в ICO уже инвестировано $1,97 млрд, из которых $1,63 млрд – это закрытые инвестиции. Более того, эти данные не учитывают $850 млн, которые были собраны в ходе частной продажи, организованной Telegram: к покупке приглашались только самые крупные инвесторы.

Пресейл Telegram, собравший $600 млн в конце февраля, закончился, но сообщается, что инвесторы уже получили удвоение их стоимости. Такие проекты помогают богатым стать богаче, но они не могут дать пользователям платформы долю в проекте.

Из 94 ICO, рассмотренных Tokendata за этот год, 28 токенов торгуются на биржах. На этом этапе средний показатель ROI для токенов, купленных через ICO и проданных на бирже, составляет всего 2,17, а с учетом инвестиций в ETH это всего 0,75.

Другими словами, во многих случаях было бы гораздо выгоднее удерживать эфир с начала года, чем покупать на него токены. Конечно, еще рано судить, поскольку 2018 г. только начинается.