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Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправку

Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправку

Министр финансов США заявил о том, что американские власти хотят сделать из Луны “заправку” для освоения дальнего космоса.

Об этом Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу CNBC.

“Освоение дальнего космоса во многом будет зависеть от того, удастся ли нам превратить Луну в своего рода “топливную заправку”. Одним из элементов плана является использование лунных запасов льда в качестве топлива. Низкая гравитация Луны также позволит запускать с нее корабли, например на Марс, с меньшими топливными и энергетическими затратами, чем с Земли. Мы должны использовать новые технологические возможности, и создание “заправки” на Луне в дальнейшем станет одной из таких возможностей”.

По материалам Вести Экономика
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